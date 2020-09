L'INCHIESTA

UDINE C'è anche un detenuto calabrese, già rinchiuso nel carcere di Udine per precedenti condanne, tra le nove persone arrestate - 4 in carcere e 5 ai domiciliari - dalla Squadra mobile della Polizia di Reggio Calabria che ha portato a termine l'operazione Eyphemos, partita nel gennaio scorso e capace di disarticolare la cosca della ndrangheta di Sant'Eufemia d'Aspromonte, funzionalmente dipendente della famiglia mafiosa Alvaro di Sinopoli. Stavolta a finire sotto la lemte della Dda reggina presunti capi, elementi di vertice e prestanome della cosca, imperante anche a San Procopio, Cosoleto, Delianuova e zone limitrofe. Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Tra le persone coinvolte anche politici come l'ex sindaco della località calabrese, Domenico Creazzo che era stato appena eletto consigliere regionale nella lista Fratelli d'Italia, partito da cui è stato poi espulso. Nel corso dell'operazione - denominata Eyphemos II - la Squadra mobile di Reggio ha anche sequestrato beni per due milioni di euro tra imprese, società, bar, ristoranti e beni immobili, non solo in provincia di Reggio ma anche ad Ancona, Pesaro Urbino e Milano.

L'INDAGINE

L'inchiesta della Dda reggina guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri, fa luce su un'ampia serie di delitti posti in essere per occultare i beni derivanti dalle attività criminali e colpisce il complesso imprenditoriale, societario e immobiliare utilizzato dal boss Domenico Laurendi, detto Rocchellina, e da altri sodali. È proprio Laurendi, già arrestato nel febbraio scorso, il principale indagato di questo troncone di inchiesta nell'ambito della quale il gip ha emesso nei suoi confronti un'altra misura cautelare per autoriciclaggio e intestazione fittizia. In sostanza, Laurendi e gli altri indagati hanno cercato di infiltrarsi negli appalti per ripulire i proventi illeciti, penetrare nel tessuto economico-commerciale e mascherare i beni stessi da apprensioni giudiziarie. Coordinata dal procuratore aggiunto Gaetano Paci dal pm Giulia Pantano, l'inchiesta Eyphemos 2 ha portato all'arresto anche di un commercialista, di un imprenditore e di un'impiegata. Sicuramente la specificità di questa operazione sta nell'aver colpito interessi patrimoniali di alcuni soggetti di riferimento della cosca in Calabria e anche nel Nord Italia, con il sequestro di importanti iniziative economiche, bar e ristoranti, nonché alcune aziende che operano nel ramo delle costruzioni ha affermato il procuratore Bombardieri, commentando gli esiti dell'operazione. Non è la prima volta che i tentacoli dell'ndrangheta si intersecano con il Friuli Venezia Giulia. Nel maggio scorso la Guardia di finanza aveva scoperto un cartello criminale per pilotare appalti e agevolare le cosche, composto da imprenditori e funzionari pubblici. Tra le decine di arresti in diverse regioni italiane, fu interessato anche il Friuli Venezia Giulia, con particolare riferimento alla provincia di Gorizia. Si trattò dell'operazione Waterfront e fu l'epilogo di lunghe indagini dalle quali è emersa l'esistenza di un cartello composto da imprenditori e pubblici ufficiali ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta aggravata dall'agevolazione mafiosa, frode nelle pubbliche forniture, corruzione e altri reati. Undici i funzionari coinvolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA