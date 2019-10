L'incendio distrugge la baita degli sciatori Lussarino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL ROGOTARVISIO Era diventato il punto di ritrovo per gli sciatori che, durante il giorno o nel corso delle aperture notturne della pista Di Prampero, amavano fermarsi in questa caratteristica baita che nel periodo inverale si trasformava in un luogo dove poter mangiare e bere qualcosa di caldo. Dalla scorsa notte, però, il ristoro Lussarino, che si trovava poco distante dalla stazione intermedia della telecabina del Monte Lussari, non esiste più: un violento rogo lo ha ridotto a un ammasso di lamiere e a un mucchio di cenere dove poco o...