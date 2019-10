L'impianto fotovoltaico potrà dare energia a quasi 3.600 persone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OPERAUDINE L'impianto che la Ifim srl vorrebbe realizzare a San Gottardo, su una porzione dell'ex discarica chiusa cinque anni fa (di circa 5,5 ettari, come si legge nello studio preliminare ambientale inviato in Regione), potrebbe essere cosa fatta in tempi anche brevi, secondo le stime di progetto. Dovrebbero bastare al massimo 12-15 operai per circa cinque mesi di lavoro per installare i 9.850 moduli fotovoltaici, che sarebbero montati in campo aperto su una struttura metallica prefabbricata. La produzione annua media attesa di energia...