L'IDEA

UDINE Palazzo D'Aronco mette in campo un nuovo strumento urbanistico per incentivare il recupero degli edifici, soprattutto in centro storico. La giunta, infatti, ha approvato un nuovo regolamento, frutto anche di un percorso partecipativo con gli ordini professionali, che permetterà di monetizzare le opere di urbanizzazione primaria quando queste non sono realizzabili. Il recupero di strutture esistenti (in riferimento a complessi importanti), comporta infatti delle quantità di spazi pubblici da prevedere, in particolare parcheggi e verde, calcolati in relazione al numero di abitanti nel caso di edilizia residenziale, e ai metri quadrati in caso di edilizia commerciale; ovviamente, nel cuore cittadino gli spazi per la loro realizzazione non sono facili da trovare: il nuovo strumento (figlio di una legge regionale che Udine adotta come primo comune in Fvg) permette ai soggetti attuatori di versare direttamente l'equivalente nelle casse comunali. «L'amministrazione ha spiegato l'assessore all'urbanistica, Giulia Manzan -, sta intervenendo per il recupero e la riqualificazione di aree dismesse e degradate, sotto diversi aspetti, edilizio, urbanistico e ambientale, e allo stesso tempo cerca di non incentivare dinamiche volte all'espansione del consumo di suolo, in una logica di sviluppo sostenibile. Ci sono casi, però, in cui la realizzazione di parcheggi e aree verdi sono difficoltose per questione di spazi. La Regione è intervenuta con la legge 14 del 2020, dando la possibilità di monetizzare gli standard urbanistici, ossia quelle attrezzature di interesse comune, quali appunto verde e posteggi, con particolare riguardo proprio alle aree soggette a riqualificazione. Abbiamo definito i criteri per queste monetizzazioni: agli esecutori quindi viene data la possibilità di versare al Comune un importo in denaro, in alternativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, importo che finirà in un fondo vincolato alla realizzazione degli stessi standard urbanistici». «Come primo Comune della Regione ha aggiunto il sindaco Pietro Fontanini -, proviamo questo percorso dando attuazione alla norma regionale. Si tratta di un tema di grande attualità in centro storico perché ci sono problemi di spazi, pensiamo anche ai due grandi cantieri nella nostra piazza principale. A Udine, c'è una certa effervescenza da questo punto di vista e penso che il regolamento aiuterà anche ad incentivare il recupero degli edifici». Alla presentazione del nuovo documento, c'erano anche i rappresentanti degli ordini professionali che hanno ringraziato l'amministrazione.

Al.Pi.

