L'IDEA ORIGINALEUDINE Volevano fare delle foto artistiche utilizzando un giovane pitone reale, un esemplare della lunghezza di oltre 50 centimetri, regolarmente acquistato e detenuto. Per questo motivo, mercoledì pomeriggio, tre ragazzi si erano introdotti nello scalo merci ferroviario di viale Europa Unita. Lo hanno riferito loro stessi al personale della sezione della Polizia Ferroviaria che li ha sorpresi in una zona interdetta al pubblico e li ha quindi multati. In una nota diffusa ieri, la Polfer ha infatti spiegato che anche se i...