L'idea di Bordin (Lega): rilanciare i territori periferici

LA PROPOSTATRIESTE Territori periferici del Fvg da rivitalizzare nonostante lo stop votato al Senato del Piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni, finanziato per 2,1 miliardi dallo Stato. È uno dei temi che la Lega in Consiglio regionale ha nella propria agenda politica e che con la ripresa dell'attività in autunno potrebbe tradursi in una proposta di legge organica o tramite interventi normativi e provvedimenti di settore. Lo annuncia al Gazzettino il capogruppo del Carroccio Mauro Bordin, la cui riflessione parte dal proprio...