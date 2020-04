Un gesto fatto per alleviare, anche dal punto di vista culinario, l'impossibilità di festeggiare la Pasqua in maniera normale. Questa l'iniziativa messa in atto dall'hotel La Baita di Malborghetto che, casualità vuole, proprio in questi giorni avrebbe dovuto celebrare i trent'anni di attività. «Vista la situazione non potremo fare nessuna festa - spiega la titolare Cecilia Buzzi - ma non volevamo comunque perdere l'occasione per fare qualcosa per i nostri paesani». Cecilia, Pietro e il figlio Gianluca si sono rimboccati le maniche e hanno deciso così di regalare a tutti gli abitanti di Malborghetto il dolce simbolo della Pasqua. In una settimana, nonostante gli spazi limitati, sono state prodotte artigianalmente circa 170 colombe che tra ieri e oggi sono state distribuite. «Per fare le cose in sicurezza, abbiamo chiesto l'aiuto dei volontari della Protezione Civile che hanno consegnato porta a porta il nostro dolce artigianale». Ogni famiglia di Malborghetto «ma anche alcuni amici e parenti di Bagni di Lusnizza, il mio paese di origine», avrà quindi l'occasione di festeggiare questa importante ricorrenza cristiana con un pensiero culinario davvero particolare. «Ogni anno realizziamo colombe che però teniamo per noi. Vista la situazione particolare e considerato il nostro importante traguardo, ci è sembrato giusto fare un regalo a tutti nella speranza di incontrarci in tempi migliori».

Tiziano Gualtieri

