L'HOSPICEUDINE Dopo lo sfogo amaro di un operatore che lavora all'interno dell'hospice di Udine che aveva suscitato l'immediata reazione del personale in difesa dell'operato di medici e infermieri, anche il vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi (in foto) esprime la sua vicinanza ai dipendenti della struttura. Sono vicino a tutti gli operatori sanitari che quotidianamente operano all'interno dell'Hospice e che non...