Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE Dopo il grido di dolore di un dipendente dell'AsuFc sulle difficili condizioni in cui il personale si trova ad operare all'interno dell'Hospice del Santa Maria della Misericordia, sfogo in cui aveva lasciato trasparire - in un articolo pubblicato da Il Gazzettino nei giorni scorsi - frustrazione e rammarico, riceviamo e volentieri pubblichiamo una replica dell'equipe dell'Hospice.Professionalità, serietà, attenzione, unicità,...