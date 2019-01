CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EXPLOITPAULARO Gloria Clama, l'operaia mulettista 40enne di Paularo passa anche il secondo turno di Masterchef, entrando a pieno merito nei migliori 20 contendenti dell'8^ edizione della competizione gastronomica televisiva di Sky. Giovedì sera i suoi fan hanno dovuto fare le ore piccole per assistere alla sua nuova esibizione, dopo l'exploit di sette giorni fa quando al debutto stupì tutti con il suo piatto Carnia nel cuore e i suoi gnocchi ripieni al formadi frant.Tra i 40 rimasti in gara, Gloria è stata chiamata in causa all'ultima...