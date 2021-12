Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOUDINE Riapre finalmente il Bistrò, il bar incastonato nel bookshop del Visionario, e riapre con nuovo nome e nuovo gestore in occasione di un appuntamento davvero molto speciale: la festa natalizia organizzata dal Cec sabato 11 dicembre, sotto il segno del progetto Piccoli Visionari. Un pomeriggio dedicato, appunto, a tutti i bambini e alle loro famiglie, ma anche a chi vorrà semplicemente passare in via Asquini per un allegro...