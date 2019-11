CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUDINE prendono il via questo pomeriggio, nella sede di via Manin, i festeggiamenti per il centenario della Società Filologica Friulana, fondata a Gorizia il 23 novembre del 1919 nel clima di ritrovata unità, anche politica, della regione friulana. Da allora il sodalizio svolge il fondamentale ruolo di Istituto regionale di riferimento per lo studio, la promozione e la valorizzazione della cultura e dell'identità friulana, tra storia e territorio, lingua e arte, attività di ricerca e di alta divulgazione. Questo pomeriggio, alle 17,...