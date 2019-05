L'EVENTO UDINE Bankitalia annuncia che privilegerà investimenti sostenibili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOUDINE Bankitalia annuncia che privilegerà investimenti sostenibili e «Conoscenza in festa» 2019, la manifestazione promossa dall'Università di Udine con la co-organizzazione della Conferenza dei rettori, per la sua 5ª edizione, che si svolgerà a Udine dal 28 maggio al 1° giugno, ha scelto come tema la sostenibilità, riassunta nel titolo: «Presente prossimo». Non certo un accordo preventivo tra le due istituzioni, ma il segno, è stato sottolineato ieri a Udine nel corso della presentazione dell'edizione 2019, che l'evento...