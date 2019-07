CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOTRASAGHIS Ottocento chilogrammi di mirtilli, una media di 50.000 visitatori e fornelli accessi per preparare 12.000 cjarsons. Sono i numeri, confermati di anno in anno, della Festa del lampone e del mirtillo in programma dal 15 al 18 agosto nella piccola frazione di Avasinis, ai piedi del Monte Cuar, dove la quiete della montagna una volta all'anno si trasforma in voci, musica, cibo e festa. Quest'anno si annunciano il 15 agosto gli Ostetrika Gamberini & Timothy Cavicchini, il 16 agosto i Love Caravan, il 17 The Revolver e il 18 Over...