Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOTOLMEZZO La Città di Tolmezzo ospiterà la manifestazione Colori & Sapori che propone le specialità tipiche del Bel paese ed i colori della primavera. L'Associazione Dentro agli eventi di Buja con il patrocinio della Città di Tolmezzo in collaborazione con Ideando Pubblicità, organizza la prima edizione di Colori & Sapori in Piazza XX settembre di Tolmezzo in programma da oggi al 23 maggio dalle 9 alle 20.Un viaggio tra le...