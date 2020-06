L'EVENTO

TARVISIO Trasformare Valbruna e l'intera Val Saisera nella culla delle nanotecnologie declinate alla soluzione dei problemi dell'ambiente. Questo è l'ambizioso progetto di NanoValbruna, primo festival nanogreen del Friuli Venezia Giulia voluto da Mauro Ferrari - tra i grandi esperti al mondo di bioingegneria e nanotecnologie biomediche e già presidente del Consiglio europeo della ricerca - e Paola Del Zotto, esperta in affari internazionali. L'iniziativa, che si terrà dal 2 al 5 luglio prossimi e si propone di diventare un appuntamento annuale, è la trasposizione nella nostra regione di NanoGagliato. Si tratta della fortunata intuizione che i coniugi friulani - residenti da anni negli Stati Uniti ma che non hanno mai dimenticato la loro terra - hanno avuto nel 2008 quando a Gagliato, piccolo paesino calabrese di appena 450 anime conosciuto ora come il paese delle Nanoscienze, organizzarono la prima edizione del meeting internazionale dedicato alle nanotecnologie e alla nanomedicina. Considerato il grande successo che ha portato alla nascita dell'Accademia di Gagliato Globale, si è quindi pensato che fosse il momento di proporre qualcosa di simile anche da noi. NanoValbruna - in programma dal 19 al 23 agosto, ma che causa Coronavirus ha dovuto essere rivisto - «vuole dare un segnale forte di ripresa e rinascita con l'intento di disegnare scenari futuri nel rispetto della natura e dell'uomo che la abita» spiegano gli organizzatori e quale luogo migliore per farlo se non «un'oasi incontaminata di straordinaria ricchezza. Questo festival darà il suo contributo per renderla visibile a tutti». Doppia la sua prospettiva: da una parte la volontà di trovare soluzioni innovative che sostengano la green economy, dall'altra la voglia di mettere in gioco le risorse naturali, economiche e sociali che dispongono una zona come la Valcanale e in particolare la Val Saisera. Mantenuti gli incontri con alcuni dei massimi esperti e tecnici del settore che daranno vita a meeting virtuali. Il 3 luglio, grazie alla collaborazione del Comune di Malborghetto che ha messo a disposizione la propria sala consiliare, si potrà dialogare non solo con esperti regionali riguardo alla sostenibilità della green economy della montagna ma, grazie al nuovo format chiamato NVirtual Duet, ci si potrà anche confrontare con nomi di spicco. Dalle 18.30, tra gli altri, saranno presenti lo stesso Mauro Ferrari, l'astronauta Luca Parmitano, Liberato Manna (premiato nel 2017 come il ricercatore europeo più influente nel campo dei nuovi materiali), Daniela Arroyo-Olson neo vincitrice del Lamborghini Future Fab Award e George Malliaras, professore di tecnologia all'Università di Cambridge. Altro importante appuntamento è quello con NanoPiciule: due giornate di attività scientifica dedicate agli under 18 con «esperimenti originali e accattivanti presentazioni scientifiche». Durante NanoValbruna ci sarà anche spazio per ammirare la natura grazie alle diverse passeggiate. Sabato 4 luglio alle ore 17, lo speciale concerto musicale Scienze: The Musical che, su un palco anei pressi di Malga Saisera, vedrà protagonisti Mauro Ferrari, il suo inseparabile sax e la R&B Band.

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

