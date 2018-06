CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOSAN DANIELE Il countdown segna meno uno e l'edizione 2018 di Aria di Festa ha tutte le carte in regola per essere un'edizione da record, puntando magari a superare i numeri del 2017 che aveva fatto registrare un incremento dei partecipanti dell'8% con 10.000 presenze alle visite guidate nei dieci prosciuttifici aperti per l'occasione.Una cifra in aumento già c'è, dato che quest'anno saranno undici le aziende che faranno scoprire ai visitatori dove nasce il prosciutto di San Daniele e quali segreti si tramandano da secoli i mastri...