L'EVENTO

PONTEBBA Quando arte e neve incrociano le loro strade, può nascere qualcosa di stupefacente. È quanto accade ormai da cinque anni a Pontebba grazie a Snow Art, una manifestazione organizzata dal Gruppo Sportivo Val Gleris, dal Comune di Pontebba, dall'Uti Canal del Ferro-Valcanale e da PromoTurismo Fvg capace di entrare di diritto nel calendario mondiale degli eventi legati a neve e ghiaccio che questo fine settimana saprà nuovamente dare libero sfogo a chi vede nella neve un'affascinante materia prima da scolpire. Questa particolare manifestazione, nata nel 2016, è cresciuta anno dopo anno a dimostrazione di come la fantasia, se stimolata, possa non conoscere limiti e trovare nuove forme di espressione. Così la moltitudine di cristalli ghiacciati diventano stimolo per la creatività di abili cesellatori che, con seghe, palette, scalpelli e motoseghe cercheranno di liberare l'anima di soggetti rimasti idealmente intrappolati in grandissimi blocchi di neve delle dimensioni di tre metri per tre per tre metri. L'eccezionalità di queste opere risiede non solo nell'essere uniche, ma soprattutto temporanee. La loro permanenza, infatti, dipende esclusivamente dalle condizioni meteo: sole e pioggia, ma anche la stessa neve possono cancellare questi capolavori da un momento all'altro. Una bellezza non solo delicatissima, ma anche fugace da apprezzare prima che svanisca per sempre.

Quest'anno sono dieci, tra i venti che hanno chiesto di partecipare, i team selezionati per un totale di trenta artisti che giungeranno a Pontebba provenienti non solo dall'Italia ma anche da Argentina, Bielorussia, Bulgaria, Polonia, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti e Turchia. Questa particolare sfida si concluderà alle 18 di domenica 19 mentre mezz'ora dopo in piazza Municipio sarà decretato il vincitore scelto da turisti e abitanti giudici unici del concorso. In festa non sarà solo il Borgo delle Oche dove sono stati posizionati i nove grandi cubi, ma tutta Pontebba sarà coinvolta in vari appuntamenti: venerdì e sabato dalle ore 19, appuntamento in Val Aupa per due ciaspolate sotto le stelle, mentre venerdì alle ore 20.45 la sala consiliare del Comune di Pontebba ospiterà il sorteggio dei blocchi di neve. Grande attesa anche per il ritorno del regno del ghiaccio che domenica in piazza del Municipio vedrà impegnati gli scultori sloveni Janez Dolsak e Miro Rismondo, tra i più grandi artisti mondiali nella lavorazione del ghiaccio, e per l'appuntamento musicale dalle 14.30 con la musica di Gravy DJ. Infine, durante tutto il fine settimana, in piazza del Municipio saranno allestiti un mercatino delle eccellenze agroalimentari dei tre confini e uno spazio dedicato alla neve e ai gonfiabili dove anche i più piccoli si potranno divertire.

Tiziano Gualtieri

