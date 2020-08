L'EVENTO

L'estate continua con i live targati Pordenone Blues Festival, la rassegna di musica blues tra le più conosciute in Italia, con 28 anni di attività e una consolidata importanza per il turismo del territorio: giovedì 3 settembre si esibiranno J.P. Bimeni & The Black Belts (data unica in Italia), venerdì 4 settembre doppio appuntamento con Boogie Bombers e Bud Spencer Blues Explosion; sabato 5 settembre sarà la volta di Enri Zavalloni Quintet e di Jay Namor and Electrified.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e si svolgeranno in Piazza XX Settembre.

Saranno quattro giorni di musica, spettacolo, divertimento all'insegna del blues.

Ad inaugurare il ciclo di eventi è il Blues on the roads, mercoledì 2 settembre: prevista anche per quest'anno la magica e imperdibile serata che coinvolgerà tutti i locali del centro per trasformare la città in una sorta di French Quarter di New Orleans, con concerti, musicisti di strada, spettacoli e dj-set.

Giovedì 3 settembre il palco accoglierà uno dei più interessanti artisti della scena musicale attuale, J.P. Bimeni, dal vivo al Pordenone Blues Festival per la sua unica data in Italia. Da rifugiato a re del soul, ha una voce che ricorda il primo Otis Redding. Deep soul all'ennesima potenza, le sue canzoni parlano di amore e perdita, speranza e paura, con la consapevolezza tipica delle vite messe innumerevoli volte alla prova. Alle jam funk si susseguono profonde e accorate ballad provenienti dal southern soul. Bimeni sa sorprendere l'ascoltatore grazie all'incredibile profondità della sua estensione vocale.

Venerdì 4 settembre doppio appuntamento: la serata vedrà protagonisti Boogie Bombers & The Black Belts e i Bud Spencer Blues Explosion.

Boogie Bombers, band torinese che presenta uno dei sound più solidi ed esplosivi, nasce dal blues e cresce nel tempo con l'amore, la rabbia, la passione e tutto quello che serve per arrivare al cuore di chi ascolta. Vincitori delle finali dell'International Blues Challenge al Pordenone Blues Festival e al Delta Blues di Rovigo nel 2019, hanno inoltre rappresentato l'Italia lo scorso gennaio all'evento blues più importante su scala mondiale, ovvero la 36° edizione dell'International Blues Challenge a Memphisorganizzato dalla Blues Foundation.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA