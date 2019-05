L'ESPOSIZIONE TORVISCOSA Uno sguardo sul passato per leggere la storia fra le

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONETORVISCOSA Uno sguardo sul passato per leggere la storia fra le cubature e i metri quadri delle architetture.Sabato, al Centro informazione documentazione Franco Marinotti di Torviscosa, alle 18 sarà inaugurata la mostra Le abitazioni di Torviscosa, città-fabbrica del Novecento. La mostra è dedicata agli edifici per la residenza, di cui immagini d'epoca, disegni e scritti illustrano le caratteristiche tipologiche, costruttive e di uso dei materiali, in un percorso di 28 pannelli, che si riferiscono al periodo compreso tra il...