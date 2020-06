L'ESPLOSIONE

CODROIPO Si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale il 14enne di Codroipo rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri in uno scoppio di polvere pirica avvenuto nel garage della sua abitazione. Il ragazzo ha perso un avambraccio e ha riportato ustioni di terzo grado su varie parti del corpo, causate proprio dalla deflagrazione di alcuni petardi che probabilmente stava maneggiando.

L'allarme ai soccorsi è stato lanciato attorno alle 18.10 dai familiari che si trovavano in casa, all'interno di un appartamento di un condominio situato nella zona di via delle Betulle. Il boato e le urla di dolore del ragazzo hanno richiamato l'attenzione dei genitori che si sono precipitati nell'autorimessa per verificare cosa fosse accaduto, trovando il figlio ferito con dolori lancinanti. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elisoccorso, assieme ai vigili del fuoco del distaccamento volontari di Codroipo e del Comando provinciale di Udine. L'equipe sanitaria ha preso immediatamente in carico il ragazzo, medicandolo, stabilizzandolo e trasferendolo quindi in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove appunto è stato ricoverato a causa delle lesioni all'avambraccio e delle bruciature riportate in varie parti del corpo. Non è escluso il successivo trasferimento nel reparto Grandi ustionati dell'Ospedale di Padova. Sul posto per accertare le cause dello scoppio anche i carabinieri della stazione codroipese con i colleghi di Udine; inizialmente si sospettava l'esplosione di una bombola di gas utilizzata solitamente per il barbecue, poi sarebbero state ritrovate tracce di polvere pirica di alcuni petardi. I pompieri hanno effettuato verifiche sull'autorimessa ma non sono stati registrati ulteriori danni o principi d'incendio. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta.

A LIGNANO

Momenti di paura in mattinata anche a Lignano Sabbiadoro, dove un bimbo di tre anni si era perso tra l'affollato viale pedonale del centro della località balneare e un imprenditore lo ha aiutato a ritrovare i genitori. Rimasto solo nel frenetico via vai di turisti che gremivano la zona di passeggio, non riusciva più a ritrovarli. Ad accorgersi di lui un imprenditore udinese che stava facendo colazione in un locale. L'uomo, dopo essersi sincerato che effettivamente il bambino non avesse accompagnatori, ha deciso di intervenire giusto in tempo assieme ai gestori del locale. Il piccolo infatti, sperduto ed impaurito, stava per attraversare la strada. Dopo aver tentato di capire il suo nome e cognome ha quindi atteso l'arrivo della Polizia Locale intrattenendo il bambino e rasserenandolo. Una volta sul posto le forze dell'ordine hanno preso in consegna il bambino e nel giro di pochi minuti sono stati ritrovati i genitori. Originari di Padova, mamma e papà si trovavano a solo un centinaio di metri dal figlio che si era allontanato mangiando il proprio gelato mentre i due si erano fermati per guardare una vetrina. Finale a lieto fine con il bimbo che ha potuto riabbracciare mamma e papà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA