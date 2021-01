L'ESPERIENZA

UDINE Nessuno stop per i tamponi in formula drive in con la collaborazione dei medici di base, che proseguiranno per tutto gennaio.

IL SINDACATO

Lo assicura la Fimmg. «Il 29 dicembre ho parlato con il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Massimo Braganti, che, in attesa di una verifica a livello regionale, ha autorizzato comunque la prosecuzione della collaborazione con i medici di famiglia per i test antigenici rapidi. Lo ha comunicato con una lettera, indirizzata a me in qualità di segretario, dopo aver preso atto della bontà dei risultati ottenuti a dicembre», spiega Khalid Kussini, segretario provinciale della Fimmg, il sindacato dei dottori di famiglia che il 18 novembre ha firmato l'accordo con la Regione (non sottoscritto invece dallo Snami, che era stato molto critico sull'intesa, né dallo Smi, in coerenza con la posizione nazionale) per la collaborazione dei medici di medicina generale a fare i test o nei loro ambulatori o in spazi messi a disposizione dal sistema regionale, per sgravare il dipartimento di Prevenzione del sovraccarico di lavoro. Secondo il patto con la Regione, la tariffa riconosciuta ai medici di base è di 18 euro per attività svolta negli ambulatori e di 12 per quella fatta fuori dagli studi.

LO SCOMPIGLIO

Nella Bassa, fra i camici bianchi, si era creato un po' di scompiglio all'idea che l'esperienza potesse concludersi dopo poco più di un mese. Ma Kussini assicura che si tratta di un equivoco: «Il direttore generale, in attesa della risposta della Regione, ha preso la decisione di proseguire comunque per un altro mese. Ha autorizzato tutti i centri tamponi con una lettera inviata a me in quanto interlocutore istituzionale».

«Abbiamo fatto un ragionamento sui numeri dei tamponi eseguiti e delle positività riscontrate - prosegue il segretario della Fimmg -, considerando a mente lucida quali sono i costi in ballo in caso di ricovero» e quanti ricoveri può evitare un tracciamento efficace, che evidenzi in tempi rapidi la positività o meno delle persone.

IL DATO

«Il servizio quindi non è affatto sospeso - prosegue Kussini -. Martedì a Latisana, all'ex stazione ippica, io stesso ho fatto i tamponi a 64 persone, trovando 11 positivi». Purtroppo il tasso di contagiati è molto alto, aggiunge: «In un mese, fra Latisana e Rivignano abbiamo fatto 1.050 test. All'ex stazione ippica ne abbiamo eseguiti circa novecento. Il tasso di positività è andato da un minimo del 17 per cento al 27 per cento: un dato molto alto - sottolinea il medico - perché le persone che venivano inviate al centro tamponi erano molto selezionati, nel nostro caso. O persone che erano state a contatto stretto con un positivo, o pazienti visitati da colleghi e inviati al tampone come sospetti positivi, o persone in quarantena. Gli ultimi due giorni, invece, abbiamo fatto 50-60 test, ma le persone mandate dal dipartimento erano quasi tutte negative. Molti erano arrivati al decimo giorno. Quindi la percentuale di positività è scesa al 17%, ma il dato è comunque sempre alto».

GLI ALTRI POLI

Se a Rivignano sono stati fatti 150 test in un mese, a San Giorgio di Nogaro i medici dal 2 dicembre al 2 gennaio ne hanno eseguiti circa 600, di cui 113 positivi. A questo punto Kussini è in attesa dei nuovi kit per i tamponi: «Dovrebbero arrivarne altri mille per gennaio, che sono già stati prenotati».

Camilla De Mori

