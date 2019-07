L'esodo continua Ma la montagna può rinascere con il legno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTAGNAUDINE Tra il 2011 e il 2017 i comuni montani del Friuli VG hanno subito un calo della popolazione pari al 6,1%. Più fattori però possono innalzarne l'attrattività: dalle infrastrutture ai buoni servizi come mobilità, istruzione, ospedali, connessione digitale, dall'attenzione all'ambiente alle opportunità economiche e occupazionali. Per questo Intesa Sanpaolo mette a disposizione degli operatori turistici le linee di credito dedicate che tengono conto delle esigenze del settore ed ha stanziato un plafond di 100 milioni per la...