UDINE Non solo la riscrittura del Bilancio 2020 della Regione Fvg dovrà aspettare, ma quest'anno non ci sarà neppure il puntuale rinforzo finanziario che a luglio arrivava con l'assestamento di bilancio. Tutto rimandato a quando Roma darà qualche certezza in merito ai fondi che ristorerà o che non vorrà per sé, come i 726 milioni che la Regione dovrebbe versare quale partecipazione all'abbattimento del debito statale. È il primo effetto del Covid-19 sul Bilancio regionale ufficializzato nella Giunta straordinaria che si è svolta ieri, in concomitanza con l'arrivo del conto sulle spese sostenute dal sistema sanitario per affrontare l'epidemia: tra i 150 e i 160 milioni, tra spese dirette e minori ricavi.

È stato inviato al coordinatore della Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni per chiedere il rimborso, ma sulla risposta vige scetticismo sia per i tempi, sia per l'importo che sarà riconosciuto. A fronte di questa situazione, le conseguenze tratte dall'assessore alle Finanze Barbara Zilli sono state non in linea con la tradizione di metà anno: «La situazione ci consentirà un assestamento meramente tecnico, volto a verificare la migliore allocazione delle risorse e della spesa. Non ci sono margini per scelte strategiche ha chiarito né per la seconda parte del 2020 né tantomeno per l'inizio del 2021, dato che non abbiamo ancora comunicazione della disponibilità dello Stato a venire incontro al minor gettito dei bilanci della Regione». Quindi, «appena arriveranno fondi li metterò a disposizione dei colleghi per la riscrittura del Bilancio ha aggiunto l'assessore Zilli a margine della Giunta - cui ci stavamo applicando».

Dunque bilancio ingessato, perché le disponibilità residue sono state prosciugate dall'emergenza sanitaria Covid-19, con i 150-160 milioni sanitari finiti di conteggiare lunedì sera, a fronte dei 59 milioni destinati in questi ultimi due mesi alla Protezione civile (20 milioni per ripristinare il Fondo di Riserva) e ai provvedimenti per il taglio delle tasse comunali e per i contributi a fondo perduto, per un ammontare di 39 milioni. «I 59 milioni sono risorse reperite chiedendo uno sforzo a tutte le Direzioni per rintracciare le loro disponibilità non ancora allocate ha illustrato Zilli - con la promessa che sarebbero state restituite in assestamento. E così faremo». Alle uscite certe che la Regione ha dovuto contabilizzare da fine febbraio causa Coronavirus e alla stima di mancanti introiti per 700 milioni per lo stesso motivo - sin qui non sono arrivate certezze su entrate tali da riequilibrare il documento. «La situazione è molto critica», non ha esitato ad affermare ieri l'assessore alle Finanze. «Il suo evolversi dipende da due variabili ha aggiunto -: l'ammontare del riparto del fondo previsto dal Decreto Rilancio per le Regioni speciali e la quantificazione della somma che verrà rifusa dallo Stato per le spese sanitarie legate al contrasto al Covid-19». Se per la seconda variabile bisognerà attendere, dato che la nota spesa è stata appena spedita a Roma, per le risorse destinate alle Speciali si è ancora in attesa. «Attualmente ha riassunto Zilli il riparto del Fondo prevederebbe per il Friuli Venezia Giulia 220 milioni e non sarebbe sufficiente, anche se il Mef incrementasse lo stanziamento complessivo di un ulteriore miliardo, come le Speciali hanno richiesto. Comunque non sarebbe garantita la copertura della stima di 700 milioni di euro di minori entrate del nostro bilancio, a fondamento della richiesta del governatore Fedriga della cancellazione del contributo straordinario alla finanza pubblica per l'anno in corso».

Immediata la reazione dell'opposizione in Consiglio regionale. Regione: «Non si può perdere tempo parlando solo di trattativa con lo Stato: si impostino subito le linee guida della ripresa», ha affermato il consigliere e segretario regionale del Pd, Cristiano Shaurli. «Il presidente Fedriga e l'assessore Zilli si ricordino che i doveri li hanno verso il Friuli Venezia Giulia, che rappresentano una comunità e un territorio che sono di tutti non della Lega. Facciano il migliore assestamento possibile e non un'altra manutenzione, la nostra regione non può permetterselo». In tema economico, ieri i parlamentari della Lega Massimiliano Panizzut, Aurelia Bubisutti, Vannia Gava e Daniele Moschioni hanno presentato una proposta di legge per riequilibrare la disarmonia fiscale e tariffaria per le attività produttive insediate nei comuni del Fvg confinanti con Slovenia e Austria. La proposta di legge mira a istituire una Zes, una Zona economica speciale nei territori di confine per avviare una nuova forma di governo economico in quella specifica area geografica.

Antonella Lanfrit

