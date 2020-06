IL MONITORAGGIO

PORDENONE Secondo il quarto rapporto firmato dall'Istituto superiore di sanità nella fase due, «persiste, in alcune realtà regionali, un numero di nuovi casi segnalati ogni settimana elevato seppur in diminuzione». Ma non in Friuli Venezia Giulia. Nello stesso documento si legge che «in quasi tutta la penisola, inoltre, sono documentati focolai di trasmissione attivi». Ma non in Friuli Venezia Giulia. In regione, infatti, tutti gli indicatori sono buoni ed anzi il quarto rapporto dell'Iss ha certificato un'ulteriore discesa di tutti i valori più importanti che misurano la pericolosità e la diffusione dell'epidemia. Un'altra pagella positiva - la quarta su quattro - dall'inizio della fase due, cioè da quando - il 4 maggio - hanno riaperto le fabbriche, seguite da bar, ristoranti e negozi il 18 giugno.

I NUMERI

Si parte dal valore Rt, che misura la facilità di trasmissione del virus dopo le riaperture. Non è il termometro più importante, perché soggetto a oscillazioni importanti e fuorvianti in caso di regioni (come il Fvg) a contagio basso, ma è diventato il parametro più popolare. La scorsa settimana in Fvg il valore era a quota 0,9 (comunque sotto la soglia di attenzione rappresentata dalla quota 1), mentre l'ultima misurazione lo ha fatto scendere a 0,76. Se il calo dei contagi dovesse proseguire, poi, si potrebbe arrivare (è una stima) a un valore di 0,38, quindi praticamente nullo. L'incidenza dei nuovi contagi su un campione di 100mila abitanti, invece, è calato dai 2,7 casi della scorsa settimana ai 2,5 di quella appena conclusa. In regione non ci sono focolai attivi (si parla di focolaio quando una singola situazione genera più contagi legati tra loro) e la pressione dell'epidemia sul sistema sanitario si è ulteriormente ridotta. I dati raccolti dall'Istituto superiore di sanità si riferiscono al periodo tra il 25 e il 31 maggio e visto il periodo massimo di incubazione stimato per il Coronavirus, il monitoraggio dovrebbe comprendere gli effetti sia della prima porzione di riaperture che dell'inizio della seconda fase, quella che ha visto la ripartenza di bar, ristoranti e negozi. Il dettaglio provinciale, invece, segnala un caso peculiare a Pordenone: è l'unica provincia in Fvg che nella settimana tra il 25 e il 30 maggio ha fatto registrare più di 10 casi: pesa una giornata da 11 positivi, figlia però di un accumulo di tamponi in realtà spalmati su più giorni.

L'AGGIORNAMENTO

Anche ieri il contagio in Fvg è rimasto basso. Sono stati registrati tre nuovi casi nell'ambito dell'operazione di test a tappeto: due a Pordenone e uno a Udine. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei malati. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 237, 17 in meno rispetto alla giornata di venerdì. In terapia intensiva sono ricoverati due pazienti, mentre i ricoverati in altri reparti calano a 24. I totalmente guariti invece ammontano a 2.708 (20 più di venerdì), i clinicamente guariti a 76 e le persone in isolamento domiciliare sono 135. I deceduti sono 191 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia.

Marco Agrusti

