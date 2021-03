L'EMERGENZA

UDINE Il giorno dopo l'assalto al Pronto soccorso di Udine, che ha visto toccare quota 106 pazienti in carico (e una sessantina di malati covid nel momento di massimo afflusso), la guerra al coronavirus in ospedale si è tradotta anche in un'emergenza spazi sempre più palpabile. Tanto che, ancora una volta (era già successo a metà gennaio) l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha dovuto adottare soluzioni-tampone temporanee per reggere l'urto, spostando alcuni pazienti in una palestra interna (già attrezzata con i letti e tutto il necessario) del reparto adibito a Rsa covid al Gervasutta di Udine (riaperta pochi giorni fa) e in uno spazio un tempo usato come deposito di dispositivi sanitari nell'analoga struttura assistenziale all'ospedale di Gemona.

ESPANSIONE

«Abbiamo dovuto fare un'espansione nelle due Rsa covid del Gervasutta e di Gemona. Abbiamo spostato quattro pazienti nell'ex palestra interna al reparto dell'Istituto di riabilitazione di Udine e altri due nell'ex spazio deposito di Gemona», spiega il direttore medico di presidio di Udine di AsuFc Luca Lattuada. Una soluzione già adottata, in via temporanea ed emergenziale, a gennaio, in occasione di un altro picco di ricoveri. Già allora la palestra interna al reparto (uno stanzone che un tempo era un soggiorno, grande come due stanze di degenza) era stata sgomberata dagli attrezzi per la riabilitazione ed era stata riadattata, con i letti con l'ossigeno e i campanelli di emergenza a disposizione dei pazienti. Anche a Gemona lo spazio era stato sistemato alla bisogna. «Ormai l'ex palestra di Udine e lo spazio di Gemona sono stati attrezzati per accogliere pazienti covid, pertanto li abbiamo riutilizzati».

MEDICHE

Ma ieri sera, come chiarisce Lattuada, in ospedale a Udine si sono dovuti attivare anche «12 posti letto covid in Medicina». Operazioni che, nella trincea del Santa Maria, hanno richiesto «un grande impegno da parte dei medici». Intanto lunedì, spiega Lattuada, «ci saranno gli spostamenti dei pazienti non covid al Policlinico Città di Udine», in forza dell'accordo riattivato dal direttore generale di AsuFc Massimo Braganti con la struttura convenzionata, per spostare fino ad una cinquantina di malati. In Pronto soccorso anche ieri è stata una giornata campale, con numeri che durante il pomeriggio hanno abbondantemente superato la settantina di accessi. «Venerdì si è arrivati a 106 pazienti in carico - rammenta Lattuada -, penso il picco più alto raggiunto sinora». Il suo invito è a limitare gli accessi ai soli casi di reale emergenza. «Al Pronto soccorso arrivano anche persone che hanno una sintomatologia minima, come un po' di tosse. Forse, sarebbe meglio che queste persone si rivolgessero alle Usca o al loro medico di base, che è sempre disponibile, prima di venire in Pronto soccorso, soprattutto in questi giorni in cui c'è un grande afflusso di persone».

IL SINDACATO

«È una situazione da guerra», rileva con amarezza il segretario delle Rsu di AsuFc, Massimo Vidotto. «C'è una grande pressione sul Pronto soccorso anche per un'estrema debolezza delle Usca - sostiene -. Abbiamo notizie di persone che non riescono ed essere visitate a casa e che quindi arrivano in Pronto soccorso». Vidotto torna a ribattere sulla necessità di campanelli di allerta per alcuni pazienti dell'area di emergenza, problema che comunque il direttore generale si è impegnato a risolvere. «Venerdì nel momento di massimo afflusso nel Pronto soccorso covid c'erano in carico circa 60 pazienti. Una grandissima difficoltà anche logistica. In alcuni momenti di picco non c'erano abbastanza barelle e si sono dovute usare le sedie a rotelle (Lattuada, però, assicura che le barelle sono risultate sufficienti ndr). Ci giungono segnalazioni che nelle ex sale operatorie in cui sono accolti i pazienti ventilati servirebbero almeno dei campanelli, perché i malati, se hanno il casco, non hanno la possibilità di segnalare eventuali problemi. Così il personale, che ha la sua postazione fra le due sale, deve accedere ai due spazi spesso di persona per monitorare i pazienti.», Inoltre, «c'è un'estrema sofferenza nei reparti intensivi che, a differenza degli altri settori, sono sempre rimasti quasi pieni, anche quando in altri reparti i ricoveri erano diminuiti».

I POLITICI

«Sembra che un anno di covid sia passato invano dal punto di vista dell'organizzazione», rileva la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro in una nota. «Diversi sono gli interrogativi che ci poniamo rispetto alla situazione che da tempo vive il pronto soccorso. Non possiamo non porci delle domande su cosa non abbia funzionato». E pure per Cristian Sergo (M5S) «la sanità provinciale, avendo Udine come unico riferimento territoriale, finisce per mettere sotto pressione il Pronto soccorso che dopo un anno si trova a dover fronteggiare una situazione ancora peggiore. Come se nulla fosse successo». Sergo si preoccupa per un territorio mal organizzato a reggere l'urto: «Vale così per la telemedicina, rimasta un bell'annuncio, o per le Usca non sufficienti. Da qui i numeri impressionanti».

Camilla De Mori

