L'EMERGENZA

UDINE Friuli Venezia Giulia: una regione dove la depressione cresce e gli psichiatri mancano: una tempesta perfetta. Sono quasi 24mila gli utenti trattati presso i servizi di salute mentale, con una predominanza femminile e una quota - oltre 1.600 di stranieri residenti.

I NUMERI

Analizzando i tassi degli utenti trattati per diagnosi, si evidenziano importanti differenze legate al genere. I tassi relativi ai disturbi schizofrenici, ai disturbi di personalità, ai disturbi da abuso di sostanze e al ritardo mentale sono maggiori tra gli uomini, mentre tra le donne sono più diffusi i disturbi affettivi, nevrotici e depressivi. Un disturbo, quest'ultimo, per cui si spendono in un altro oltre 6,5 milioni di euro in farmaci antidepressivi.

L'ESPERTO

«Era previsto che quello della depressione fosse un trend in aumento spiega il professor Matteo Balestrieri, presidente della sezione regionale della Società italiana psichiatria e considerata la malattia più disabilitante, superando anche le malattie cardiovascolari».

Viene da chiedersi perché siamo così depressi, «le cause sono tante e il Covid non ha migliorato la situazione, anzi. Ci siamo sentiti e ci sentiamo tutti un po' depressi: costretti a comportamenti limitanti, portati ad avere atteggiamenti persecutori verso le persone che ci stanno attorno».

IL TREND

Ma il trend in crescita è iniziato ben prima della pandemia, basti pensare agli anziani soli, alla depressione in gravidanza fino a quella dei malati oncologici. Una problematica, e non è l'unica, che richiede risorse perché la curva dei depressi, come per un virus, continuerà a salire e i disturbi sono anche altri. Un dato su tutti per capire la portata dei disturbi mentali: in Friuli Venezia Giulia sono quasi ottocentomila le prestazioni erogate in un anno dai servizi territoriali e, se calcolate per ogni singolo utente, nessun'altra regione d'Italia ne esegue così tante. I pazienti, è evidente, sono tanti e fanno registrare oltre ottomila accessi anche al pronto soccorso in un solo anno, ma oggi questi pazienti rischiano di rimanere senza psichiatri che se ne prendano cura.

LE STRUTTURE

Se quarant'anni fa l'emergenza era costituita dalle psicosi gravi, oggi cresce la richiesta di aiuto per i disturbi depressivi, d'ansia e per i disturbi del comportamento alimentare. E come cambiano le esigenze, deve cambiare anche l'assistenza, ovvero poco ospedale e tanti Centri di salute mentale (Csm). «I letti psichiatrici servono per la diagnosi e cura spiega il presidente Balestrieri e sono servizi per acuti, per cui si cerca di limitare al massimo anche la durata del ricovero». Si contano 893 dimissioni in un anno dai reparti psichiatrici della regione per un totale di poco più di settemila giornate di degenza la cui media è la più bassa d'Italia.

LA DIMINUZIONE

Negli ultimi mesi anche il Covid ha fatto registrare un netto calo dei ricoveri.

«Poi ci aspettavamo un aumento in estate, ma così non è stato». C'è anche timore a entrare e farsi ricoverare in ospedale, se non per la fase veramente acuta.

SOS MEDICI

Ma, passata questa, l'utente viene preso in carico dai Cms, alcuni dei quali rischiano di chiudere perché mancano medici «e il Covid non c'entra precisa Balestrieri c'è una cattiva programmazione del Servizio sanitario (nazionale e regionale) per cui ci troviamo di fronte a una tempesta perfetta: da una parte l'emergenza da coronavirus ha imposto di riorganizzare i servizi in maniera adeguata per rispettare le normative anti-covid, dall'altra c'è il fatto che per l'assenza di programmazione negli ultimi anni molti medici stanno andando in pensione, è mancato il calcolo corretto e ci sono posti scoperti, servizi carenti di personale»

I POSTI SCOPERTI

Una falcidia nei prossimi anni, così il deserto degli psichiatri in regione sta per abbattersi come una pesante mannaia su questa specialità. All'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ad esempio, è in corso l'assunzione di due specializzandi del quarto anno, medici non ancora formati «e questo precisa Balestrieri è frutto dell'incapacità di programmare i fabbisogni, eppure la carenza di psichiatri è nota da anni. La situazione è grave e comporta il rischio di chiudere alcuni Centri di salute mentale proprio nel momento in cui aumentano i bisogni. Bisogna investire di più in questa specialità».

Lisa Zancaner

