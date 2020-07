IL PERSONAGGIO

UDINE Più Europa, più debito pubblico - «non si è mai visto in tempo di guerra aumentare le tasse -, investimenti su tre asset che da soli valgono ovunque il 60% del Pil: sanità, educazione e infrastrutture. Correzione di «condotte politiche sbagliate», quelle che hanno detto che perché un Paese diventi più ricco i cittadini devono diventare più poveri. È la via che intravvede l'economista Jean Paul Fitoussi per affrontare «una crisi che si annuncia forte, perché non si è mai vista una perdita del Pil del 12,5 per cento, come sarà quest'anno per Italia, Francia e Spagna». Ha fatto la diagnosi della condizione attuale e ha delineato i particolari della possibile ripresa intervenendo ieri al seminario organizzato online dalla Confindustria di Udine e «intervistato» dalla presidente degli imprenditori friulani, Anna Mareschi Danieli. Covid-19 ha fatto definitivamente crollare alcune credenze costruite nel recente passato, ha esordito, «e cioè che la globalizzazione avesse avviato una competizione ad armi pari non è così e che i cittadini fossero solo consumatori e non anche produttori. Nella prima veste ci hanno guadagnato, nella seconda hanno perso». La pandemia, inoltre, ha fatto perdere dieci anni di sviluppo, perché innestata su un terreno in cui «dagli anni Ottanta del secolo scorso i salari sono aumentati solo dell'1%, le diseguaglianze sono cresciute, gli investimenti sui settori strategici sono diminuiti, come ha dimostrato il virus mettendo a nudo la fragilità del sistema sanitario che pensavamo più forte». Per la costruzione del futuro, Fitoussi cita a piene mani la filosofia di Mario Draghi, musica alle orecchie degli industriali friulani che in pieno lockdown hanno promosso una petizione per averlo come presidente del Consiglio. «Draghi ha detto che dobbiamo abituarci ad avere un futuro con più debito pubblico, perché non si è mai visto che il debito cali in tempo di guerra ha affermato -. Inoltre, a questo elemento del bilancio di uno Stato abbiamo dato troppa importanza: a livello mondiale il debito è del 130% rispetto al Pil, eppure non pensiamo neppure che il mondo possa cadere». Fortemente convinto nella bontà di un'Europa federale, «con gli Stati fondatori a scrivere la Costituzione e poi gli altri a decidere se aderire o meno», Fitoussi chiede molto di più all'attuale Unione europea. «I 750 miliardi del recovery found per 500 milioni di persone sono meno dei tre miliardi di dollari stanziati dagli Stati Uniti e del 40% del Pil in investimenti deciso quest'anno dal Giappone». Alle imprese non serve diminuire le tasse, ma rendere loro il contesto più competitivo, ha sostenuto ancora l'economista, e se davvero agli Stati servissero risorse, ma non ne è convinto, non sarebbe impensabile il ricorso a un prestito forzoso per i cittadini. Alla base della costruzione di un nuovo futuro, «ci deve essere l'idea di un domani migliore per tutti, non per una parte», ha ripetuto, inviando indirettamente il monito agli Stati falchi della Ue. «Le parti che compongono il tutto hanno bisogno l'una dell'altra e anche il predatore deve stare attento a non eliminare tutte le sue prede, se non vuole morire di fame», ha concluso l'economista.

Antonella Lanfrit

