L'azienda vitivinicola previene il virus: il sito di Fontanafredda sanificato. Il sito logistico-produttivo di 12 mila mq di Fontanafredda di Bottega spa, l'azienda vinicola trevigiana che esporta in 143 paesi nel mondo, pur non avendo alcun problema con il Coronavirus, verrà completamente sanificato e i dipendenti, che sono stati all'estero per lavoro, lavoreranno da casa per 14 giorni, una specie di quarantena per prevenire qualsiasi possibilità di contagio.

Tutti i siti produttivi di Bottega (sono ben 5 tra Veneto, Friuli e Toscana) seguiranno queste regole. «Vogliamo prevenire - dice Sandro Bottega, a capo dell'azienda -, senza per questo creare allarmismo».

Il sito di Fontanafredda è frequentato da parecchi camionisti e in parte è aperto a visitatori, compratori, per cui ci sembra doveroso assicurare a tutti il massimo dell'igiene.

Sarà usato il sistema PoliDisn Air che è un sistema professionale per l'alta disinfezione a secco dell'aria e delle superfici. Tutto ciò comporterà qualche spesa e qualche iniziale problema organizzativo ma, almeno, «saremo tutti più tranquilli», sostiene la società.

Bottega è una delle aziende, fuori dalla zona dei Comuni a rischio, ad aver messo in atto tale strategia incontrando le simpatie dei suoi lavoratori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA