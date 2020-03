L'avvocato Bruno Malattia il 26 marzo avrebbe un'udienza a Cosenza: «Non vivo nella zona rossa, ma se vado giù mi sparano». È solo una battuta, anche perchè il legale ha adottato rigide misure per prevenire contagi, tutelare famiglia e studio.

Avvocato come è cambiata la sua vita?

«Parlare di cambiamento è prematuro. Le abitudini stanno invece subendo una limitazione imprevista. Per noi legali inizialmente si è vissuta una situazione di incertezza, perchè non venivano presi provvedimenti a livello governativo e ha dovuto intervenire l'organismo di garanzia forense per indire un'astensione dalle udienze. Vista l'evoluzione dei contagi e la progressiva estensione a livello territoriale, forse sì è stati troppo prudenti. Sarebbe più ragionevole pensare a un differimento di uno o due mesi delle udienze. Visti i tempi della giustizia italiana, non avremmo peggiorato la situazione».

E in studio come siete organizzati?

«Ho ridotto i contatti ravvicinati, per cui lo scambio di informazioni avviene al telefono o via mail. Le segretarie, con un'attenzione da buone madri di famiglia, si sono rifornite di detergenti per sterilizzare l'ufficio. Ho affisso all'ingresso un cartello con le cautele che si devono adottare. Abbiamo escluso l'uso della toilette agli estranei e i clienti, se necessario, li riceviamo in sala riunioni, che è molto ampia e consente di mantenere distanze superiori al metro. Cerco di riordinare l'arretrato e sistemare quelle cose per cui non ho mai tempo. C'è questo aspetto positivo: si va oltre l'emergenza, si consultano riviste e si fanno riunioni con i colleghi di studio per mettere a punto strategie o definire casi delicati. È un momento di riflessione e ritiro che non fa male».

E la sua vita sociale?

«Mia moglie è particolarmente severa con me, cerca di impedire che io frequenti riunioni. Sono stato messo a stretto regime».

E se l'emergenza dovesse prolungarsi?

«Francamente non mi pare che ci siano altre misure adottabili».

Che messaggio si sente di dare alla città?

«Bisogna approfittare di questi momenti per programmare una ripresa con lucidità e convinzione. Si può risalire dalla crisi e da un declino che dura da troppi anni».

Cristina Antonutti

