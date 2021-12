L'AVANZO

UDINE Nel corso del 2020 le Aziende del Servizio sanitario regionale hanno conseguito un risultato positivo d'esercizio consolidato pari a 22,363 milioni di euro. Inoltre, tutti gli enti del Servizio sanitario hanno chiuso con un risultato d'esercizio positivo e nessuno presenta perdite pregresse iscritte a bilancio. Sta scritto neo su bianco nei densi allegati di una delibera con la quale la Giunta regionale ha approvato il bilancio consolidato della Sanità Fvg riferito all'annata passata. Ed è a questo punto che la Regione medesima impartisce le regole per utilizzare tali fondi. In particolare, l'Azienda unica giuliano-isontina punta a impiegare queste risorse al fine di implementare le disponibilità finanziarie riferite al piano d'investimenti 2021 (ma stiamo parlando per l'Asugi di soli 77.845 euro). A sua volta l'Azienda unica del Friuli centrale punta a impiegare i suoi 3,703 milioni di euro per porli a riserva del patrimonio netto al fine di realizzare investimenti. IL risultato positivo consolidato dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale risulta pari a 9 milioni di euro, che l'Azienda medesima propone siano posti a disposizione di eventuali ripiani di perdite nell'ambito del Servizio sanitario regionale. L'avanzo dell'Istituto infantile Burlo Garofolo di Trieste risulta di soli 19.878 euro, che l'istituto di ricerca stesso si propone di accantonare per investimenti in conto capitale. Di tutt'altro calibro e pari a 9,180 milioni di euro il risultato positivo consolidato del Centro di riferimento oncologico di Aviano, che da parte sua mette sul piatto due finalità d'impiego: prima di tutto l'adeguamento del Cro sul fronte anti-incendio, ma anche l'acquisizione di nuove attrezzature già contemplate nel programma preliminare degli investimenti per il 2021. Infine il risultato di 381mila euro viene riferito dalla Regione all'Azienda di coordinamento per la salute, soldi questi che s'intendono accantonare nella prospettiva di nuovi investimenti in conto capitale.

