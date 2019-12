«L'autismo non ci toglie i sogni»

LE STORIE

UDINE La stretta di mano è forte e sicura, il sorriso spensierato. Matteo (il nome è di fantasia) ha 19 anni e a vederlo alla fermata dell'autobus mentre aspetta di recarsi all'università frequenta il primo anno di informatica non attira l'attenzione. È uno dei tanti studenti di Udine, ma c'è questo distinguo: se il bus cambia percorso, lui va in ansia e difficoltà. È arrivato a 19 con alle spalle un'infanzia e un'adolescenza segnata da ignoranza e pregiudizi, motivate ma non giustificate dalla sindrome di Asperger, di cui soffre, una delle tante forme di autismo. L'autismo non è quello che si vede alla tv, vale a dire bambini e ragazzi che vivono in un mondo tutto loro. E non è nemmeno quello che viene spettacolarizzato in qualche talent show televisivo dove sembra che acquistare autonomia e avere un lavoro sia un gioco da ragazzi. No, non è così. Dietro il traguardo dell'università di Matteo c'è un lavoro fatto da genitori, volontari, psicologi, un mondo intero che ruota attorno a questo disturbo e che in Friuli ha preso corpo in Home special home, realtà unica in tutta la regione, con gruppi appartamento, un centro diurno e uno sperimentale pomeridiano per adolescenti, laboratori abilitativi. E ancora, un atelier artistico, una palestra, un centro convegni, una sala musica, una mensa e una grande cucina per i laboratori che trovano spazio nella sede dell'associazione Progettoautismo Fvg onlus a Feletto Umberto. Sono le 16, orario di laboratori. Aspettando di incontrare Matteo s'incrociano mamme e papà a cui non manca un sorriso, genitori che tengono per mano piccoli bambini autistici, un disturbo che nel sentire comune viene distorta e ciò accresce le difficoltà per chi lo vive e per le famiglie.

«Quando ero piccolo ho subito episodi di bullismo. Non capivo perché venissi picchiato. Davanti a una persona che ha un disagio che si vede fisicamente gli altri capiscono come comportarsi. Con me, invece, i bambini pensavano semplicemente che fossi cattivo e maleducato. In corriera venivo preso in giro, mi rompevano gli occhiali. Solo una persona si è esposta». Matteo sbarca alle superiori: «I primi due anni non è andata bene, non volevano saperne di me e farsi carico di una persona autistica. Non capivo perché venissi ostracizzato. Poi ho compreso di avere un disturbo dello spettro autistico e mi sono dato delle spiegazioni. Di tutto questo ho risentito, io non ho amici. Adesso inizio a fare gruppo all'università». Un mondo, in sostanza, da conoscere per poterlo rispettare. Oggi Matteo vive con sua madre ed è già molto abile a creare siti internet. «Ognuno ha le sue capacità», dice Cinzia (nome di fantasia), 23 anni, un talento incredibile per il disegno e la consapevolezza di avere dei limiti nella sua autonomia. Parla con un velo di timidezza e fatica a reggere lo sguardo diretto, ma mostra con disinvoltura i suoi disegni. Un attestato di frequenza al Liceo Sello e tanta nostalgia per i banchi di scuola. «Qualche amica riesco ancora a contattarla» dice con un pizzico di tristezza. Oggi le piacerebbe disegnare per lavoro, ma sostenere un ambiente con scadenze, pressioni, richieste, rapporti interpersonali formali e informali da gestire non è facile, nonostante la bravura non le manchi, soprattutto a mano libera, ma se la cava bene anche con il digitale. Cinzia è una ragazza con desideri e abitudini tipici della sua età. «Ultimamente ho preso la brutta abitudine di smanettare sul telefono, quindi ho deciso di riprendere a disegnare di più e di leggere un libro per mantenermi sveglia la mente e poter parlare un po' di più». Parole che possono suonare strane, quasi incomprensibili per chi pensa che un ragazzo autistico non abbia conoscenze, competenze e una mente che ragiona. La verità è che per queste persone tutto è più difficile. A loro tocca lo sforzo più grande; alla comunità quello minore: non guardarli come se appartenessero a un altro mondo. Quello di Cinzia è il sogno di disegnare un fumetto tutto suo e a Feletto tutti si stanno dando da fare per aiutarla a realizzarlo.

