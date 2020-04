L'Austria sarà il primo Paese europeo a tentare di uscire dalla morsa del lockdown dovuto al Covid-19. Ad annunciarlo ieri il cancelliere Sebastian Kurz che ha parlato di una «risurrezione dopo la Pasqua», anche se in caso di impennata di infetti «siamo pronti a tirare nuovamente il freno». A ieri, a feonte di oltre 111.000 tamponi in Austria si erano registrate 12.162 persone positive, 220 morti e quasi 3.500 guariti. In Carinzia i casi sono 332 (di cui 12 in terapia intensiva), 4 morti e circa 120 guariti. Il primo, graduale, ritorno alla normalità inizierà il 14 aprile: riapriranno negozi di ferramenta e vivai fino a 400 metri quadrati ma dove potrà entrare un solo cliente ogni 20 metri quadri. L'intero comparto commerciale, parrucchieri e centri estetici, dovrebbe riaprire dal 1°maggio, mentre i primi incontri al bar potrebbero avvenire a metà maggio quando riaprirebbero anche ristoranti ed hotel. Fino a fine mese, invece, nulla cambierà per le restrizioni sugli spostamenti (autorizzati per lavoro, fare la spesa o fare sport) e tutti avranno l'obbligo di proteggere (con mascherina, sciarpa o foulard) naso e bocca. Nulla da fare per la riapertura dei confini. L'obiettivo è evitare «di ricominciare da capo» a causa di infezioni di ritorno. Se è già deciso che le Università proseguiranno nell'e-learning per tutto il semestre estivo, fino a metà maggio, non ci sarà il riavvio delle attività scolastiche. Se rimarrà in vigore la chiusura dei confini, i bambini italiani iscritti alle scuole austriache non potranno comunque frequentare le lezioni.

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA