UNIVERSITÀUDINE Quest'anno, la massima onorificenza riconosciuta dall'Australia a uno straniero va a una friulana: si tratta di Antonella Riem Natale, professoressa di letteratura inglese e già direttrice del Dipartimento di Lingue e letterature dell'Università di Udine. Alla docente, nata a Pordenone nel 1958, è stata infatti assegnata la Honorary Member in the General division of the order of Australia per l'impegno nelle relazioni di...