L'ATTACCO UDINE Questo porta a porta non s'ha da fare: l'opposizione non cede

L'ATTACCOUDINE Questo porta a porta non s'ha da fare: l'opposizione non cede e continua la sua battaglia contro la nuova modalità di raccolta dei rifiuti, voluta dalla giunta Fontanini e in partenza, gradualmente, da ottobre. Non sono bastate le parole del sindaco e dell'assessore all'ambiente Silvana Olivotto, e nemmeno quelle del direttore Net Massimo Fuccaro, martedì scorso in commissione: il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, infatti, torna all'attacco: «Il porta a porta di Fontanini porterà a un aumento della Tari tra il 10 e...