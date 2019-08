CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTACCOUDINE Palazzo D'Aronco dichiara guerra al giornalismo 2.0. I rapporti tra politica e informazione sono sempre stati complessi e l'arrivo del web ha sicuramente ingarbugliato la matassa: sempre più spesso, la comunicazione online è al centro di polemiche e non fanno eccezione i siti locali, che spesso sono anche stati al centro del dibattito in consiglio comunale. Martedì, però, la giunta ha annunciato di essersi costituita parte civile nel processo che vede rinviato a giudizio il blogger Gianfranco Leonarduzzi per l'ipotesi di...