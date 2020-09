UNIVERSITÀ

UDINE Quelle aule, le avevano lasciate a febbraio. Gli studenti dell'Università di Udine le hanno ritrovate ieri. Diverse, diversissime, causa pandemia: fra capienze dimezzate (solo 7mila dei 14mila posti su 192 aule potranno essere fruibili), distanziamenti e tutto il corredo di igienizzanti, misuratori di temperatura e mascherine. A lezione si va su prenotazione, come in palestra. Per ora, come spiega il rettore Roberto Pinton, si clicca sul sito, sia per prenotare sia per dare conferma, ma presto sarà possibile farlo anche sulla app EasyUniud. «Abbiamo già avuto circa tremila prenotazioni. In aula erano almeno duemila solo in via Tomadini e ai Rizzi». Fra le buone notizie di un anno decisamente indimenticabile, Pinton ne inanella almeno due: l'aumento del Fondo di finanziamento ordinario di quasi 1,8 milioni (ma la distanza storica con Trieste rimane) e la tenuta, almeno per ora, del dato delle immatricolazioni.

IL RETTORE

È una delle incognite che più hanno turbato i sonni dei rettori. Con la crisi da covid, i ragazzi avrebbero comunque scelto di iscriversi e affrontare le spese universitarie? Anche Pinton, che guida un ateneo da 15mila studenti (con 77 corsi di laurea, 652 prof e 545 impiegati) se l'è chiesto. E ora, seppur su dati ancora in itinere, tira un sospiro di sollievo: «Al momento non registro un calo di matricole. Anzi, i primi dati sono in linea con lo scorso anno. Non ho visto flessioni. Poi, vedremo come andrà al rush finale. Ma finora i numeri sono assolutamente compatibili se non leggermente migliori dello scorso anno. Sono fiducioso. D'altro canto, la possibilità di poter seguire le lezioni a distanza finisce per non essere un deterrente». La percentuale in presenza? «Dipende dal corso: si arriva a coprire anche il 70-80% in aula, mentre in altri casi è al 20-30% e il resto on line. Ho lasciato che i corsi si organizzassero nel migliore dei modi. Tutto ciò che è in presenza comunque è anche on line». Uno dei punti dolenti è quello delle connessioni. Ma, sinora, solo in pochi hanno chiesto all'ateneo di accedere alle agevolazioni covid (scadono l'8 ottobre alle 15): per strumenti di sostegno della didattica (sim, hardware, trasporti e locazioni) sono arrivate 55 domande non tutte confermate, per l'esonero straordinario delle tasse 44 richieste, non tutte confermate.

I FONDI

Cosa chiederà Pinton al ministro Manfredi all'inaugurazione dell'anno accademico il 16 novembre? «Un messaggio forte e chiaro per il futuro, che l'università e la ricerca sono fondamentali e potranno esserlo per un periodo. Non solo finché tira quest'aria qui. Ma mi sembra che le premesse ci siano. Finora il ministero ha fatto diverse iniziative sia di sostegno agli studenti sia per attrezzare le aule, sia per i posti da ricercatore». E quel che più conta i soldi del famigerato Ffo sono aumentati: «Il fondo include anche delle voci nuove, fra cui almeno per un anno il pagamento degli scatti biennali. Siamo fiduciosi che questa spinta sulla ricerca sia interpretata in modo positivo: avere un ministro ex rettore riduce i tempi necessari per spiegare perché l'università è importante». «Abbiamo avuto di Ffo 69,663 milioni di euro, mentre l'anno scorso erano 67,8: vale a dire 1,8 milioni in più. Tutto il sistema è aumentato da 6,142 miliardi a 6,211 miliardi».Ieri, a sorpresa, il rettore ha fatto un giro per i vari poli dell'ateneo, per incontrare studenti e matricole. «C'era un po' l'emozione del primo giorno di scuola. Ho salutato gli studenti, sia chi era in aula sia chi era collegato sul web. Fra pochi giorni uscirà la app per le prenotazioni. Adesso vediamo quali sono le difficoltà, poi la lanceremo. I ragazzi erano abbastanza tranquilli, rispettosi delle regole. Per le classi numerose abbiamo fatto dei collegamenti web interni: il professore è in un'aula e una parte degli studenti in un'altra, ma con la possibilità di interagire. Sarà molto complicato, ma è un nuovo inizio. Da febbraio era tutto chiuso, con i corridoi e le aule vuote. Abbiamo ricominciato con le lauree e gli esami in presenza, adesso rivedere le aule piene almeno al 50% aiuta». Le regole sono ferree. «Abbiamo definito le linee guida per docenti e studenti, poi verificheremo: siamo sempre pronti a correggere il tiro». Dovesse mai succedere un caso sospetto covid, «scatta la procedura di isolamento della persona, con intervento del medico competente e del referente di ateneo per i servizi di sicurezza. A quel punto si avverte l'autorità sanitaria. Poi, si isola la classe». E se un docente è in quarantena? «Per legge non potrebbe fare lezione, ma se chiede di farlo e il medico dice che è possibile, possiamo dargli la possibilità di farlo».

Camilla De Mori

