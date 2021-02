UNIVERSITÀ

UDINE Anche l'ateneo friulano è pronto per l'operazione vaccini. «Abbiamo fatto la riunione di coordinamento lunedì con il vicepresidente Riccardo Riccardi e l'assessore Alessia Rosolen - ricorda il rettore Roberto Pinton - e adesso aspettiamo di ricevere il modulo di consenso informato e l'elenco delle patologie escluse dalla vaccinazione per poter avere le adesioni su base volontaria di tutti coloro che avrebbero diritto a ricevere in questa fase il siero anti-covid. Estenderemo ai dottorandi, agli assegnisti, a tutti coloro che hanno a che fare con l'università».

I NUMERI

I numeri? Potenzialmente «circa il 50%» dell'universo che ruota attorno ai poli universitari, «poco più di un migliaio di persone» fra docenti e impiegati. Ma «bisognerà vedere quanti aderiranno, visto che è su base volontaria». Quindi, «una volta pronti gli elenchi, abbiamo già individuato i luoghi in cui effettuare i vaccini. Lo faremo nei nostri ambienti. Con gli elenchi, naturalmente, ci coordineremo con il servizio di Prevenzione dell'AsuFc. Quando avremo le adesioni, potremo partire in tempi brevi». Quando? «Dipende da quando la Regione ci darà i documenti che potremo mandare in giro per il consenso informato, con la lista delle patologie. Questione di poco - diceva nel primo pomeriggio . Per noi la parte organizzativa è minimale, visti i numeri relativamente contenuti». Il vaccino Astrazeneca, infatti, è destinato agli under 55 senza patologie(secondo l'elenco del Consiglio dell'Iss). Per la raccolta delle adesioni, spiega Pinton, «ci serviremo dello stesso sistema informatico già utilizzato per i tamponi».

TEST SALIVARI

E proprio sul fronte dei test al personale proprio in questi giorni è partita la seconda tornata di esami. «Nella prima sessione si sono sottoposte a test un migliaio di persone. È risultata positiva una sola persona, asintomatica. Adesso abbiamo riproposto sia i tamponi molecolari, sia i test salivari elaborati da Biofarma (l'azienda friulana che ha messo a punto un nuovo liquido reagente che aumenta del 10% la sensibilità clinica del test in collaborazione con AsuFc e lo stesso ateneo ndr), sempre su base volontaria. Così diamo una mano contribuendo alla validazione del test salivare», che ha già avuto il via libera del comitato etico regionale ed è già stato testato a Paularo durante lo screening di massa della popolazione.

LE ALTRE CATEGORIE

Lo stesso tipo di siero anticovid servirà ad immunizzare il personale delle scuole, ma anche delle forze armate, di polizia e di altri servizi essenziali: in regione circa 82mila persone. Come le università, anche il mondo della scuola dovrà presentare l'elenco di quanti hanno firmato il consenso informato, non hanno già avuto il covid e sono idonei secondo le caratteristiche del vaccino messo a punto da Astrazeneca Saranno le università e il mondo scolastico a presentare l'elenco delle persone che hanno firmato il consenso informato, non hanno già contratto il virus e sono idonei secondo le caratteristiche del siero Astrazeneca.

