LA VICENDA

UDINE Migliaia di mascherine ritirate in via prudenziale, dopo quanto emerso da un servizio giornalistico andato in onda durante la trasmissione Fuori dal coro.

A comunicare ufficialmente la disposizione assunta è stata la stessa Azienda regionale di coordinamento della sanità (Arcs) con una mail inviata ai media dalla responsabile dei servizi Comunicazione e Qualità dall'oggetto inequivocabile: «Ritiro in forma precauzionale fornitura mascherine in codice di KN95 fornite dalla Struttura Commissariale».

«A seguito dell'inchiesta trasmessa dai media nazionali (test sulla filtrazione discrepante rispetto quanto indicato sulla confezione) - si legge nella nota di Arcs -, si comunica che le mascherine in questione sono arrivate a maggio e l'ultima distribuzione è avvenuta il 4 agosto in tutta la regione. Sono state distribuite in tutto 60mila mascherine. Ieri (martedì ndr), a seguito di una segnalazione di non conformità pervenuta ad Arcs, è stato disposto il ritiro immediato in via precauzionale delle giacenze del codice di KN95 fornite dalla Struttura Commissariale», conclude la nota di Arcs.

ASUFC

Una decisione fatta propria anche all'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, come conferma il direttore generale Massimo Braganti: «Stiamo facendo delle verifiche - diceva ieri pomeriggio -. Sto disponendo il ritiro di queste mascherine, quantomeno in sicurezza. Ho già dato indicazione di ritirarle, in via prudenziale. Avevamo già chiesto di poter avere dei prodotti di tipo diverso per gli operatori», aggiunge. Allo stato, a quanto risultava ieri a Braganti, «su indicazione arrivata da Arcs di ritirare le maschere KN95 che erano in dotazione, ne stiamo ritirando circa una trentina di scatole da quasi 100 pezzi ciascuna». Si tratterebbe di un totale di circa tremila mascherine ritirate in AsuFc, come conferma il direttore. «Come è arrivata la comunicazione anche da Arcs, cautelativamente, stiamo procedendo, sulla base delle notizie arrivate».

I SINDACATI

A chiedere «il ritiro immediato» delle maschere filtranti facciali finite sotto i riflettori dell'inchiesta giornalistica, con un'istanza anticipata «per le vie brevi» e poi formalizzata via mail era stato ieri anche il gruppo dirigente della Cisl Fp nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale formato da Nicola Cannarsa, Fabrizio Oco, Giuseppe Pennino, Marco Oco e Massimo Vidotto. I sindacalisti hanno anche chiesto «che l'Azienda avvii subito una rendicontazione» e dica «quali servizi hanno utilizzato tali maschere filtranti». La Cisl ricorda che «ripetutamente» negli scorsi mesi «ha segnalato l'urgenza che gli approvvigionamenti dei facciali filtranti fossero di prima qualità, alla luce dell'impressionante numero di dipendenti contagiati, che si attesta - scrivono i sindacalisti - intorno a 1.350 solo negli ultimi tre mesi» e di un tanto chiede «di avere un riscontro se rispetto a tale richiesta l'azienda si fosse attivata». Il sindacato vuole vederci chiaro, per capire «quante maschere sono state distribuite - esemplifica Vidotto, segretario Rsu -, in quali reparti e per quanto tempo».

Intanto, la parlamentare triestina Laura Stabile di Forza Italia annuncia che sul caso «depositerò nei prossimi giorni un'interrogazione urgente al nuovo Governo che avrà una grande responsabilità anche su questi temi legati alla sanità. Sono fiduciosa però che non commetterà gli stessi errori dell'esecutivo Conte».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA