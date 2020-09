L'AZIENDA SANITARIA

UDINE Ambulanze h24, aree dedicate e ambulatori sicuri. In vista dell'arrivo dell'autunno, della ripresa delle scuole a cui può essere legata una possibile risalita dei contagi, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (Asufc) si attrezza nei diversi ospedali del territorio per farsi trovare pronta, dato che un nuovo aumento dei casi è in preventivo. Fino a metà ottobre, periodo in cui è stato prorogato lo stato di emergenza, l'Asufc proroga gli affidamenti in emergenza a favore della Croce Rossa di servizi straordinari, come il trasporto su due ambulanze, reperibili sulle 24 ore, di pazienti infetti da Covid 19, dalla clinica di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia all'abitazioen del paziente per l'isolamento domiciliare, nonché il servizio a chiamata di trasporto utenti infetti o potenzialmente infetti dal domicilio alle strutture residenziali non sanitarie di Campoformido e Tricesimo per la quarantena, o altre strutture indicate dall'Azienda. Anche i medici di medicina generale sono chiamati a un maggiore sforzo sul fronte Covid: all'interno dell'accordo attuativo aziendale per le Aggregazioni Funzionali Territoriali ci sono due nuovi obiettivi da raggiungere: la condivisione di un percorso dei pazienti e il loro monitoraggio in funzione della fase 2 e la garanzia di operare in sicurezza negli ambulatori. Per gli obiettivi raggiunti, al medico spetteranno rispettivamente 1 euro per assistito all'anno per il primo obiettivo e 0,50 euro per il secondo. Anche negli ospedali ci si prepara a una possibile risalita dei contagi e non solo nell'hub di Udine. Nella Bassa friulana, ovvero a Palmanova e Latisana, già in piena pandemia si era reso necessario reperire dei locali per accogliere pazienti con Covid-19; per questo i direttori delle aree di emergenza hanno richiesto una valutazione tecnica per realizzare due ambulatori e una sala d'attesa per osservazione nei Pronti Soccorso dei due presidi ospedalieri. Il sopralluogo è stato fatto un paio di mesi fa e i lavori, per 146mila euro, sono della massima urgenza per garantire l'incolumità degli utenti. Per contrastare la diffusione del Covid anche tra i migranti che rientrano nel sistema di accoglienza a capo alla Prefettura di Udine, fino al 15 ottobre l'Asufc concede in comodato d'uso gratuito alla Caritas di Udine, 4 appartamenti in località Sottoselva a Palmanova per garantire l'accoglienza dei migranti positivi al Covid, asintomatici o affetti da lievi sintomi. Anche all'ospedale di Tolmezzo scatta la proroga del noleggio di un prefabbricato per l'implementazione del percorso Covid-19 nel Pronto Soccorso fino al 31 dicembre. All'inizio il prefabbricato era stato noleggiato da una ditta austriaca per tre mesi, ma l'emergenza perdura e la direzione medica del presidio ospedaliero di Tolmezzo ha attivato specifici percorsi per l'accoglienza e la valutazione di pazienti potenzialmente affetti da Covid 19 tutt'ora in essere, che prevedono il continuativo utilizzo del prefabbricato. In questo caso la spesa è decisamente modesta, poco più di 2mila euro per garantire la sicurezza. Infine, da mercoledì 16 settembre riapriranno i punti di primo intervento di Cividale e Maniago le cui attività erano state temporaneamente sospese a seguito della fase critica, ma che riprenderanno la normale operatività.

