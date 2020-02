IL SODALIZIO

UDINE Centoquarantacinque anni e non sentirli. L'Asu festeggia e guarda al futuro. Tante sono le candeline che l'Associazione Sportiva Udinese ha idealmente appena spento. Con una Stella d'oro al Merito Sportivo (assegnatagli nel 1967) e un Collare d'Oro al Merito Sportivo (datato 2004), l'Asu ha aperto questo 2020 con ben due squadre in serie A (la ritmica in A1 e la ginnastica artistica maschile in A2), una delle sue atlete, Alexandra Agiurgiuculese, che porterà alti i colori dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo, e molti programmi per il futuro, a partire dall'ampliamento del PalaFiditalia, sua sede da alcuni anni. Alessandro Nutta, presidente di Asu, ha ricordato come «si tratta di una necessità che si fa ogni giorno più impellente per noi. Il nostro ruolo a livello locale e anche regionale è oramai consolidato, lo dicono i numeri e ancor di più i risultati. Aumentare gli spazi ci consentirebbe di aprire nuove sezioni e garantire un servizio sempre migliore ai nostri soci. Da tempo ne stiamo parlando con il Comune di Udine. Speriamo dunque che a stretto giro la situazione possa sbloccarsi e che i lavori possano cominciare».

A fare eco al presidente anche il direttore generale, Nicola Di Benedetto che, confermando l'importanza di avere adeguati spazi a disposizione, ha voluto ricordare anche come Asu è oggi una delle più importanti società sportive del territorio: «Abbiamo investito su tecnici di livello, e non mi riferisco solo alle prime squadre, ma anche a tutti coloro che lavorano nelle sezioni di avviamento, a partire dai piccolissimi. Abbiamo puntato innanzitutto sull'eccellenza dei tecnici e questa si è rivelata una scelta vincente». Centro federale per la ginnastica ritmica, la polisportiva è conosciuta anche oltre i confini nazionali (con due ginnaste indiane che si allenano in pianta stabile a Udine e due cilene che invece fanno la spola fra il capoluogo friulano e il loro Paese) ed è una delle associazioni sportive più longeve di tutto lo stivale. Con oltre 2mila soci (+20.7% negli ultimi 5 anni), cinque sezioni agonistiche e tre palestre, Asu è una delle società che in regione organizza più eventi sportivi, corsi di formazione e altro per federazioni ed enti. In origine era la Società di ginnastica e scherma, fondata, a favore della gioventù udinese, da un gruppo di benemeriti cittadini, presieduti dal conte Antonino di Prampero. Il 28 maggio del 1919, una riunione di tutti i sodalizi presenti a Udine prima della guerra ha permesso la ripresa delle attività. Alla Società di ginnastica e scherma vengono conglobate le altre realtà sportive udinesi. Cambia anche il nome, diventa Associazione Sportiva Udinese. Il nome che porta ancora.

