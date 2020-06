REGIONE

TRIESTE Il disegno di legge sull'Assestamento di bilancio, approvato ieri in via definitiva dalla Giunta Fedriga, approderà in Consiglio regionale a fine luglio, da martedì 28 a giovedì 30. Lo ha stabilito ieri la conferenza dei Capigruppo, riunita in modalità telematica dal presidente del Consiglio regionale Fvg, Piero Mauro Zanin, che ha anche confermato le date previste per i passaggi nelle varie Commissioni (da lunedì 6 a venerdì 10 luglio). La manovra di assestamento vede saldo zero rispetto alle risorse destinate a suo tempo in finanziaria: «In un momento come questo, in cui ci sarebbe la necessità di dare risposte immediate in termini di liquidità per le nostre aziende e le nostre famiglie, la Giunta deve fare una presa d'atto dell'attuale e un mero lavoro di razionalizzazione dei capitoli» ha spiegato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della seduta di Giunta. «Ci aspettiamo delle risposte a stretto giro dal Governo per poter costruire davvero una manovra estiva che possa rispondere alle esigenze della comunità regionale. Ad oggi - ha concluso Zilli - queste risposte non sono ancora arrivate». Intanto sarà Trieste, come proposto da Zanin, a ospitare la conferenza stampa di presentazione nazionale di una nuova iniziativa comune in materia di accordi finanziari con lo Stato avviata dal Coordinamento presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome a statuto speciale, con il ministro per gli Affari regionali. Prima di affrontare la manovra estiva, l'assemblea legislativa dedicherà due giornate di lavori (1-2 luglio) fra esame del ddl 96 contenente disposizioni in materia di Paesaggio, Urbanistica ed Edilizia, Question Time e Mozioni.

