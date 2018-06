L'assessore Bini: «Agroalimentare c'è bisogno di regia unica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PROSPETTIVESAN DANIELE Una riorganizzazione delle deleghe dei diversi referati, in particolare quelle sul comparto agroalimentare, per migliorare la funzionalità della gestione dei processi e favorire lo sviluppo del settore ma anche una rivisitazione delle competenze di Ersa Fvg e Promoturismo Fvg in materia di promozione agroalimentare. Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, incontrando ieri il presidente del Parco agroalimentare di San Daniele, Claudio Filipuzzi. «Dobbiamo ragionare in una nuova...