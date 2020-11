LA POLEMICA

UDINE «Un insulto verso chi sta male». La consigliera del Pd, Cinzia Del Torre, non ci va leggera e attacca la scelta della giunta Fontanini di aver organizzato, venerdì, una cerimonia per l'inaugurazione delle luminarie natalizie in città. Dalla maggioranza, però, risponde la capogruppo della Lega, Lorenza Ioan, definendo quella della consigliera «un'accusa becera e meschina». «Capisco che si accenda l'albero di Natale ha commentato Del Torre -, ma era proprio necessario organizzare anche un assembramento di persone? La cittadinanza costretta a fare sacrifici, tanti sono i malati e molti i morti. Non ci si può nemmeno sedere ad un tavolino per bere un caffè e Fontanini organizza una riunione inutile per accendere un albero di Natale? Ma ci prende in giro? È un insulto verso chi sta male oltre che nei confronti del personale sanitario che assiste, con enorme fatica, i pazienti». «L'opposizione ha ribattuto Ioan -, non perde occasione per provare ad attaccare l'amministrazione con accuse boomerang come quelle della consigliera Del Torre che scredita, con un post su Facebook, il successo della simbolica, seppur ristretta per il rispetto delle prescrizioni sanitarie, accensione delle luci natalizie. La cerimonia si è svolta nel pieno rispetto delle norme sanitarie, con il distanziamento, la mascherina indossata e la supervisione degli agenti di Polizia Locale. Un'accusa becera e meschina quella di non aver rispetto per i defunti. Insinuazioni inaccettabili e non veritiere. Ricordo alla Consigliera le parole di conforto di Don Nobile che ha evidenziato come il Natale, quelle luci, quel magnifico abete di Piazza Duomo sul quale verranno posti i bigliettini dei bambini, quest'anno non tutti nello stesso momento, sia un augurio di speranza alla comunità intera. Quest'anno sarà un Natale, meno formale e più sostanziale. Le luminarie hanno voluto essere simbolo di speranza».

Alessia Pilotto

