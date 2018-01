L'assemblea: non saremo carne da macello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIORGIO ZANIN Nel 2013, con la precedente legge elettorale, Giorgio Zanin fu eletto dopo che, attraverso le primarie per il Parlamento, si guadagnò il secondo posto nella lista. Stavolta rischia la rielezione. A meno che, oltre al collegio uninominale, non gli venga garantito almeno i terzo posto nel listino proporzionale. Cosa che l'assemblea ieri ha chiesto: non saremo carne da macello.PATRIZIA DEL COLL'assemblea ha preso atto - non senza una discussione in alcuni momenti accesa, ha aiutato un intervento molto istituzionale di Sergio...