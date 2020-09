L'EVENTO

BUTTRIO Al via a Buttrio la 1° edizione di Treeart Festival - Ci vuole un albero per..., evento artistico e scientifico per la tutela del patrimonio arboreo di Villa di Toppo Florio, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Buttrio con il sostegno della Regione Fvg e che vede, tra i vari partner, la Giant Trees Foundation e l'associazione Opificio 330. Dal 18 al 20 settembre il parco ospiterà interventi di autorevoli esponenti mondiali in tema di salvaguardia e ricerca scientifica arborea; madrina dell'evento Simonetta Bonomi, Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio del Fvg.

Il Festival si apre venerdì 18 settembre con un convegno presentato da Andrea Maroè, presidente della Giant Trees Foundation e responsabile tecnico Alberi monumentali della regione Fvg.L'obiettivo è di rinforzare la consapevolezza del patrimonio arboreo che anche in questo luogo è significativo e va continuamente tutelato. Lentamente si sta riscoprendo un rapporto più profondo tra uomo e alberi, che potrebbe permetterci di salvaguardare l'intero pianeta vivente. E' importante che questa prima edizione associ l'approfondimento scientifico con la promozione di una cultura rispettosa dell'ambiente - afferma l'assessore alla cultura del Comune di Buttrio Patrizia Minen, promotrice del progetto-, e che consideri la natura come strumento generativo di incontro e relazione.

Il Parco e gli alberi sono un punto di incontro e di riferimento per la comunità da valorizzare, da vivere assieme - sottolinea il Sindaco Eliano Bassi-. Ho sostenuto fin da subito questa iniziativa perché favorirà la nascita di best practice ripetibili dalle singole giunte, dalle varie associazioni territoriali e dai singoli cittadini.

Le curatrici scelte dal partner associazione Opificio330, Amerita Moretti e Donatella Nonino, sottolineano la necessità di sostenere la tutela dell'ambiente attraverso l'arte, la musica, la danza.

