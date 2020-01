L'Arpa mette in piazza gli scarti di tre quartieri

AMBIENTE

UDINE Mentre continua ad infuriare la polemica sul nuovo modello di raccolta dei rifiuti avviato nei quartieri, torna l'iniziativa che mette in piazza il contenuto dei bidoni delle immondizie. Una sorta di prova del nove, con la nuova formula.

Arpa Fvg con il supporto di Regione, Net e Comune di Udineanalizzerà in diretta i rifiuti indifferenziati delle circoscrizioni 4-5-6 in piazza Papa Giovanni XXIII a Cussignacco.

Net fa sapere che prosegue così la sua azione di sensibilizzazione dei cittadini su una corretta differenziazione dei materiali di scarto, proponendo in piazza Papa Giovanni XXIII a Cussignacco oggi dalle 9.30 alle 12 l'iniziativa Rifiuti in piazza organizzata da Arpa.

Cosa c'è realmente in un sacco del rifiuto indifferenziato-secco residuo? Purtroppo, nei cassonetti dedicati a questa frazione, rammenta Net in una nota, «storicamente, vengono sistematicamente gettate erroneamente tipologie di rifiuto che potrebbero essere facilmente differenziate come carta, cartone, plastica, vetro e organico». Già nel novembre scorso nella seconda circoscrizione Arpa aveva certificato, in seguito alle analisi merceologiche effettuate in piazza Rizzi, che circa l'80% del materiale trovato nei sacchi del secco residuo poteva essere differenziato a monte dai cittadini e conferito correttamente nei contenitori per la differenziata. «Il sistema casa per casa è stato progettato anche per limitare questo particolare problema e ridurre gli errori a monte in fase di conferimento da parte del cittadino», dichiara il direttore generale di Net Massimo Fuccaro. «l sistema casa per casa per come è stato concepito ha tra i numerosi obiettivi ambientali una drastica riduzione, in termini di volume e peso, della frazione secca non riciclabile e al contempo il forte innalzamento della qualità e della purezza delle frazioni riciclabili e valorizzabili come carta, plastica, vetro, metalli e organico», conclude.

Un carico di rifiuti indifferenziati (prelevato dai cassonetti stradali presenti nelle circoscrizioni 4-5-6) sarà dunque oggetto di vagliatura e analisi merceologica: si andrà a verificare cosa veramente è stato conferito nel cassonetto. Obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare ulteriormente i cittadini sull'importanza di una corretta separazione dei materiali e promuovere comportamenti adeguati verso una riduzione della produzione di rifiuti. Durante la manifestazione saranno indicate anche le azioni concrete non solamente per differenziare i rifiuti senza sbagliare, ma anche per limitarne la loro produzione.

