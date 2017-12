L'Arma smantella la banda dei distributori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEUDINE Scassinavano le colonnine del self service dei distributori di carburante della Bassa Friulani agendo tutti insieme, di notte, tutti a volto coperto; forzavano la feritoia dove vengono inserite le banconote per l'erogazione del carburante e rubavano i soldi in contanti contenuti nella cassetta causando anche danni ai gestori che dovevano poi riparare il sistema automatico. Ma alla fine sono stati presi e sono finiti in carcere. A pizzicarli, grazie a una brillante e non facile indagine, sono stari i carabinieri del Nucleo...