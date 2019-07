L'Arlef tifa per lo Stabile «Un progetto condiviso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POSIZIONEUDINE L'Arlef prende posizione nel dibattito sul teatro stabile friulano. «L'Arlef è, da sempre, una convinta sostenitrice del Teatri Stabil Furlan inteso come un progetto che per la prima volta mette a sistema alcuni fra i soggetti più qualificati del mondo del teatro e della cultura in Friuli, con l'obiettivo di costruire anche relazioni con altre importanti istituzioni del territorio, nazionali e internazionali». Con queste parole il presidente Eros Cisilino sposa appieno l'iniziativa che vede assieme, oltre all'Agenzia,...