IL PROGETTO

UDINE Nel futuro dell'ex Safau potrebbero esserci anche delle scuole oltre a un'area espositiva per l'artigianato. Sono alcune delle ipotesi allo studio del Gruppo Rizzani de Eccher, proprietario dell'area in cui sorgeva l'acciaieria, dismessa da oltre quarant'anni, fra le vie Milazzo e Calatafimi. L'obiettivo, come spiega il consigliere delegato di Iride Giovanni Ciaravola, è arrivare ad un accordo di programma, che coinvolga il Comune (proprietario dell'ex caserma Piave), ma anche le Ferrovie.

I LAVORI

Le idee sono molte per dare un volto nuovo ad un'area abbandonata da decenni, che per la città resta un nodo irrisolto (come altre realtà, a cominciare dall'ex birreria Dormisch) con enormi potenzialità. E la proprietà sembra avere tutte le intenzioni di farle sbocciare. Per ora, l'area è stata messa in sicurezza, con investimenti non indifferenti, come chiarisce Ciaravola. «Abbiamo completato le bonifiche e abbiamo demolito le parti che andavano abbattute spiega il consigliere delegato di Iride, la società che si occupa della parte immobiliare del Gruppo friulano -. C'erano delle situazioni di criticità ambientale che abbiamo eliminato. Adesso abbiamo in mente alcune idee. Una delle cose che volevamo fare era provare a spostare all'ex Safau un polo scolastico. In città, infatti, ci sono delle difficoltà per gli spazi scolastici e quella è un'area estremamente strategica, a ridosso della stazione ferroviaria. Ha una vocazione ai servizi molto importante». E potrebbe offrire delle soluzioni agli istituti privati che hanno bisogno di metrature generose per i loro alunni. «Stiamo ragionando con alcune scuole private». Il Volta? «Potrebbe essere: è uno di quelli che ci ha chiesto di poter avere degli spazi». Ma, ovviamente, è un'ipotesi. Quindi, una parte potrebbe essere destinata ad un polo scolastico privato, mentre «un'altra potrebbe essere riservata ad una zona espositiva permanente per l'artigianato. Una parte invece potrebbe essere direzionale, per gli uffici. Stiamo ragionando anche con il Comune per vedere se si può fare qualcosa insieme, visto che la caserma di loro proprietà confina con l'area della Safau».

VIABILITA'

Ma prima di poter mettere in piedi un piano di sviluppo urge risolvere il nodo accessibilità, spiega Ciaravola. «Al momento esiste il tema della fruibilità dello spazio in relazione alla viabilità. Attualmente, per accedere bisogna passare per via Catania, che è senza uscita, e per arrivarci c'è il sottopasso ferroviario. Con una viabilità di questo genere fare progetti ambiziosi è complicato. Materialmente, la gente, ce la devi portare. Il tema fondamentale è risolvere il problema dell'accessibilità. Abbiamo una serie di idee ed evidentemente passano per un accordo di programma da fare con il Comune. Con il Municipio abbiamo già cominciato a parlare di questo e devo dire che c'è stata una grandissima disponibilità da parte dell'amministrazione ad approfondire la questione sostiene Ciaravola - Ci sono una serie di ipotesi, ma questo è un progetto che si può portare avanti con un accordo di programma in cui ci siano tutti gli attori, compresa la Ferrovia». Secondo il manager, infatti, sarebbe opportuno «un riordino di tutta l'area», compresi gli spazi circostanti ancora nel limbo. Ma qualsiasi strategia, ribadisce, «passa per un accordo di programma». In passato, nell'era Cecotti, si tentò di intervenire proprio su quel quadrante, con capitali pubblici e privati attraverso la Società di trasformazione urbana che avrebbe dovuto interessare proprio l'ex acciaieria, l'ex caserma Piave e gli scali ferroviari dismessi. Ma il progetto non decollò. «Le Stu dice Ciaravola non hanno mai funzionato. L'accordo di programma è un accordo di iniziativa pubblica, ma coinvolge tutti i privati e tutti in questo caso hanno un interesse. La stessa Ferrovia ha interesse a trovare una soluzione. Bisogna mettere insieme una serie di cose, mettere insieme anche l'ex caserma e fare massa critica, per realizzare un progetto di ampio respiro e riqualificare così l'intero quadrante».

Cdm

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA